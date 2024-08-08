وزارة الصحة : افتتاح 22 قسماً للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية بالمحافظات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 22 قسم للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات بجميع المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، يأتي هذا في إطار خطة الوزارة لتحسين الخدمة الطبية المقدمة من العلاج الطبيعي إلي المرضي بمختلف المحافظات.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم افتتاح وحدتين للعلاج الطبيعي متخصصتين لذوي الاحتياجات الخاصة بمستشفيى سوهاج العام، وحميات طهطا بمحافظة سوهاج، مضيفاَ أنه تم افتتاح وحدة علاج طبيعي لتأهيل الأطفال بمنطقة الشروق الطبية بمحافظة القاهرة وأخرى بمستشفى الواسطي بمحافظة بني سويف، كما تم استحداث وحدة علاج طبيعي أطفال بمستشفى الضبعة المركزي بمطروح.

وأضاف عبدالغفار أنه تم افتتاح 5 أقسام للعلاج الطبيعي بوحدات سبطاس التابعة لادارة طنطا ثان بمحافظة الغربية، والمنصورية إدارة القناطر غرب بمحافظة القليوبية، والعريض التابعة للإدارة الصحية ببلقاس بمحافظة الدقهلية، وبوحدة مدينة العمال بمحافظة قنا، وبوحدة كفر فيشا بمحافظة المنوفية.

وتابع “عبد الغفار”، انه تم افتتاح 8 أقسام للعلاج الطبيعي بمحافظة كفر الشيخ بوحدات المنشة الشرقية بإدارة سيدي غازي الصحية وبوحدة قبريط إدارة فوة وبوحدة المنشة الغربية إدارة سيدي غازي الصحية وبوحدة ابيانة التابعة لادارة مطوبس و بوحدة سنديون الصحية التابعة لادارة فوه وبوحدة شمشيرة التابعة لإدارة فوه وبوحدة طب الاسرة بكفر الشرقي وبوحدة طب الاسرة بالمجاز الشرقي.

وأشار "عبدالغفار" إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات حلوان بمحافظة القاهرة، بالإضافة إلى افتتاح قسمين أخرين بمستشفيى حميات مطوبس وفيصل سعود بمحافظة كفر الشيخ، مضيفاً أنه تم عمل قسم للعلاج الطبيعي بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ميت سلسيل المركزي محافظة الدقهلية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، الى تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفي بيلا المركزي بأجهزة تيار كهربي هيلث ترونيك 2 قناة وجهاز تيار كهربي B333 وعدد 3 حامل لمبة انفراريد مستورد كما تم تزويد وحدة شابا إدارة دسوق الصحية بمحافظة كفر الشيخ بجهاز B333، لافتاً إلى تزويد أقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات الغردقة العام بمحافظة البحر الاحمر وصدر بني سويف وسمسطا المركزي بمحافظة بني سويف بأجهزة ليزر حديثة.

وتابع "زيدان" أنه بمحافظة الاسكندرية، تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب اسرة الجمرك بمنطقة الجمرك ببعض الاجهزة وهي جهاز تنبيه كهربائي وجهاز موجات صوتية وجهاز اشعة تحت حمراء وسرير، كما تم تزويد قسم العلاج الطبيعي بمركز الصحة المهنية بجهازين اشعة تحت حمراء ومخدة حرارية وبعض مسلتزمات اطفال الشلل الدماغي .

ونوه "زيدان" الى أنه يجري تجهيز وتشغيل أقسام العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة التلين مركز منيا القمح محافظة الشرقية ووحدة كيلو 17 بالقنطرة غرب محافظة الاسماعيلية، كما يجري تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير محافظة الاسماعيلية.

وذكر "زيدان" أنه تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة اسرة بلتان التابعة لإدارة طوخ الطبية محافظة القليوبية، وأقسام العلاج الطبيعي بمستشفي صدر بني سويف ومستشفى الحوامدية محافظة الجيزة ومستشفيي صدر المنصورة وميت غمر بمحافظة الدقهلية، لافتاً أنه تم انشاء قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب اسرة بردين مركز الزقازيق محافظة الشرقية.