وزارة الثقافة لـ «صباح العلمين»: شغالين على الأرض فى مشروعات حياة كريمة

كتب سمير حسنى

قالت المهندسة رانيا فائق المنسق العام لمشاركة وزارة الثقافة في مهرجان العلمين، إن وزير الثقافة يولي اهتمام كبيرا بملف الرقمنة.

وأضافت رانيا فائق خلال برنامج "صباح العلمين"، أن قصور الثقافة تغزو المحافظات فهى موجودة بشكل كبير على الأرض، وقالت: "شغالين على الأرض في مشروعات حياة كريمة وبدائل العشوائيات، لكن نحتاج تسليط الضوء على هذه الأعمال".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.