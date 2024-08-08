نيبال: تشديد الإجراءات الأمنية الحدودية عقب التغيرات السياسية ببنجلاديش

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أعلنت السلطات في نيبال، الأربعاء، تشديد الإجراءات الأمنية الحدودية في أعقاب التغيرات السياسية التي حدثت في بنجلاديش.

وقال المتحدث باسم قوة الشرطة المسلحة النيبالية كومار نيوبان في تصريحات هاتفية أدلى بها لوكالة الأنباء الهندية (إيه إن آى)، اليوم الأربعاء إنه "تم إعلان حالة التأهب القصوى بين الأجهزة الأمنية النيبالية للحيلولة دون حدوث أى محاولات لدخول أراضى نيبال بطريقة غير مشروعة من بنجلاديش عن طريق الهند، وذلك تحسباً لاحتمال محاولة البعض التسلل لطلب اللجوء".

وأوضح أن نيبال لديها معبر حدودى مفتوح مع الهند، وأن السلطات الحدودية النيبالية تنسق مع نظيرتها الهندية للقيام بدوريات مشتركة على طول الحدود للحيلولة دون حدوث أى عمليات دخول بطريقة غير مشروعة، مشيرا إلى أنه تم أيضا زيادة الإجراءات الأمنية حول مبنى سفارة بنجلاديش فى العاصمة النيبالية كاتمندو للحيلولة دون حدوث تجمعات ومظاهرات احتجاج أمام السفارة.