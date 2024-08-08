نقيب العاملين بالسياحة: وزير قطاع الأعمال مهتم بإعادة تشغيل الفنادق المغلقة

كتبت آية دعبس

قال محسن اش الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، سكرتير اتحاد العمال لشئون الهجرة والعاملين بالخارج، إن المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، أكد خلال اجتماعه مع ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اهتمامه بإعادة تشغيل الفنادق المُغلقة، في أقرب وقت ممكن، وإجراء تطويرات لعددا من الفنادق والمنشآت السياحية الأخرى، لخدمة قطاع السياحة في مصر، وخطة التطوير التي تولى لها الدولة اهتماما كبيرا.

وأوضح اش الله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وفد اتحاد العمال قد طرح خلال الاجتماع عددا من مشكلات العمال، والتي أبدى الوزير بدوره تفهمه لها، واهتمامه بالعمل على حلها، قائلا: الوزير أبدى استعداده للتعاون بشكل كبير مع النقابات العمالية والعمال بهدف زيادة حركة الإنتاج، والتوسع في إنشاء المصانع وإعادة تشغيل المتوقف، فضلا عن تطوير بيوت الأزياء والاهتمام بملف التدريب للعمال، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماع آخر مع الوزير خلال الفترة المقبلة.

وكان قد التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمجالس إدارات الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة، واستمع إلى الرؤى والمقترحات التى عرضها ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز الوعى لدى العاملين بشأن خطط الإصلاح والتطوير، مؤكدا الحفاظ على حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل، وعقد لقاءات دورية مع النقابات العامة للتنسيق والعمل المشترك وتبادل الآراء والأفكار.