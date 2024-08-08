نتنياهو يهدد: مستعد لخوض حرب إقليمية.. وهدفنا تدمير قدرات حماس

كتب سمير حسنى

قدم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال اعتذاره عن هجمات السابع من أكتوبر، معربا عن أسفه لحدوث شيئا كهذا، بحسب وصفه.

قال نتنياهو لمجلة "تايم" الأمريكية،: لا نواجه حماس فحسب بل محورا إيرانيا متكاملا وعلينا تنظيم أنفسنا للدفاع على نطاق أوسع، مشيرا إلى أن هدف دولته في غزة هو ما سماه تحقيق نصر حاسم على حماس، بحيث لا تستطيع عند نهاية القتال تشكيل تهديد لإسرائيل.

أعرب رئيس وزراء دولة الاحتلال عن استعداده الكامل لخوض حرب إقليمية قائلا: "اتساع رقعة الحرب في غزة لتتحول إلى صراع إقليمي مخاطرة أدركها لكنني مستعد لخوضها"، مضيفا:" أفضل أن أحظى بتغطية إعلامية سيئة على أن أحظى بنعي جيد".

تابع: هدفنا هو تدمير قدرات حماس بالكامل والهدف الأكبر والأهم هو استعادة مبدأ الردع الإسرائيلي.