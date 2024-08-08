موجز الاقتصاد: تراجع ملحوظ للدولار الأمريكى وسط ترقب بيانات إعانات البطالة

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الخميس 8-8-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية الهامه منها ، تراجع ملحوظ للدولار الأمريكي وسط ترقب بيانات إعانات البطالة. وسعر أوقية الذهب يرتفع فوق 2400 دولارا بعد 5 جلسات من الخسائر.





تراجع ملحوظ للدولار الأمريكي وسط ترقب بيانات إعانات البطالة



تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم بعد أن شهد جلستين من الصعود، وهو الأمر الذي ساعد أسعار الذهب على الارتفاع، حيث وجد السعر الدعم عند المنطقة السعرية 2380 – 2385 دولار للأونصة والتي دفعت السعر للارتداد لأعلى ليتداول حالياً فوق المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة.

سعر أوقية الذهب يرتفع فوق 2400 دولارا بعد 5 جلسات من الخسائر





شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الخميس لينهي سلسلة استمرت 5 جلسات متتالية من الخسائر في أسعار الذهب، حيث وجد الذهب اليوم الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي إلى جانب ترقب الأسواق لصدور بيانات اعانات البطالة الأمريكية وتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي.

البريد المصرى يحذر من الرسائل النصية التى تستهدف بيانات العملاء



أعلن البريد المصرى عن أنه ،تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض المواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية وعناوينهم وارقام الهواتف، أو دفع تكاليف شحن بعائِث.

"هيئة البترول" تنظم زيارة ميدانية لتوعية العاملين بمنظومة السلامة بالسهام البترولية



في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم السلامة بمواقع العمل نظمت الهيئة المصرية العامة للبترول بتكليفات من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة زيارة متابعة السلامة وتعزيز الوعي بها لدي العاملين بمنطقة عمل شركة السهام البترولية التي تضم الورش وجراج الشركة، حيث قام بها الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للبيئة والمشرف على الأمن الصناعى بحضور المحاسب مصطفى السيد رئيس شركة السهام البترولية وقيادات الشركة، ومسؤولي السلامة وفريق العمل من شركة السهام.

وزارة التخطيط وبرنامج الأغذية العالمى يعلنان عن برنامج ابتكارى لتعزيز الأمن الغذائى

تدعو وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الشركات الناشئة التي لديها حلول مُبتكرة للمناخ وتعمل في مصر، للتقدم بطلب للحصول على منحة لدعم الابتكارات ميسورة التكلفة والشاملة وعالية التأثير، التي تعزز التكيف مع المناخ والأمن الغذائي.

البورصة المصرية تنهى تعاملات نهاية الأسبوع على مكاسب 20مليار جنيه



أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الخميس نهاية الأسبوع على ارتفاع شبه جماعى ليربح رأس المال السوقي حوالى 20 مليار جنيه ليصل إلى 1.974 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.954 تريليون جنيه إغلاق أمس.

كامل الوزير يبحث مستجدات إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر



عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية برئاسة عمر السويدي، وكيل الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والإمارات، حضر اللقاء دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري و محمد السيد، ممثل شركة مصدر الإماراتية.

وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتجولان بمنطقة الأراضى البديلة بـ"رأس الحكمة الجديدة"

تجول المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمنطقة الأراضى البديلة المخصصة للأهالي أصحاب التواجدات بمدينة "رأس الحكمة الجديدة"، لمتابعة الاستعدادات لتسليم الأراضى للأهالي، وذلك بحضور مسئولى وزارتى الإسكان والنقل، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.