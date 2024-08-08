مواطن من كوريا الشمالية ينشق ويهرب عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية

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ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، نقلا عن مصادر عسكرية كورية جنوبية متعددة، أن مواطنا كوريا شماليا انشق إلى كوريا الجنوبية بعد عبور المياه المحايدة بين الكوريتين اليوم الخميس.



وقالت المصادر إن المواطن الكورى الشمالى عبر المنطقة المحايدة لمصب نهر "هان" الواقع غربى الحدود البرية بين الكوريتين، ووصل إلى جزيرة "جيودونج" فى مدينة "إنتشون" الساحلية الغربية فى كوريا الجنوبية، وأبدى نية الانشقاق إلى كوريا الجنوبية.



وقال مسؤول بالجيش الكورى الجنوبى إن المواطن الكورى الشمالى وصل إلى الجزيرة سيرا على الأقدم عند انحسار مياه نهر "هان"، مضيفا أنه تم رصد شخصين فى البداية، مما أثار احتمالية فشل أحدهما فى عبور الحدود.



وعندما سئل عن الانشقاق، قال وزير الدفاع الكورى الجنوبى "شين وون-سيك" فى الجلسة العامة للجنة الدفاع البرلمانية التى عُقدت اليوم، إن السلطات المعنية تجرى تحقيقا.

ووصف الوزير الانشقاق بأنه "عملية ناجحة"، مشيرا إلى أن السلطات الكورية الجنوبية تمكنت من تعقب المنشق من نقطة انطلاقه.