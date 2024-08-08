من هو كمال المدورى رئيس حكومة تونس الجديد؟

إيمان حنا

قرر رئيس تونس قيس سعيد ، أمس، الأربعاء ، إقالة أحمد الحشانى، رئيس حكومة تونس، وتعيين كمال المدورى خلفاً للحشانى ، ولم يوضح البيان الصادر عن رئاسة تونس أسباب الإقالة.

فمن هو كمال المدورى؟

شغل المدوري، منصب وزير الشؤون الاجتماعية منذ مايو الماضي، ضمن تعديل جزئي على الحكومة أجراه قيس سعيد.وقبل ذلك تولى إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض.كما شغل منصب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وشهادة الأستاذية في العلوم القانونية.وتولى عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بنفس المجلس.كان عضوا في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول) والهيئة العامة للتأمين ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة.كما زاول التدريس بالمدرسة الوطنية للإدارة والتكوين بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي.حاصل على وسام الشغل الفضي المذهب فى 2018 .