من الظلام إلى نور التفوق.. فتاة سيناوية تستكمل تعليمها بعد انقطاع 12 عاما

شمال سيناء ـ محمد حسين

انقطعت عن التعليم لظروف عائلية لمدة 12 عامًا، لكن لم يبرح وجدانها استكمال مسيرة التعليم والنور، حتى حانت اللحظة وبدأت من جديد المسيرة بتشجيع معلمة متطوعة ساقها لها القدر، نجحت بالفعل فى أن تبدأ من جديد وتستكمل تعليمها الثانوى وتبدأ مسيرتها فى التعليم الجامعى.

الطالبة سناء محمد حسن سالمان من شمال سيناء كشف قصة فوزها بالمركز الأول فى جائزة الدكتورة أمل سلامة نصر الله للفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد ورفح فى دورتها السابعة، حيث تُخصص هذه الجائزة سنويًا لتشجيع الفتيات المتميزات تعليميًا ومجتمعيًا، فى إطار دعم فتيات القرى بمركزى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء على تحدى كل الظروف، واستكمال تعليمهن الجامعى والانطلاق فى ممارسة دورهن المجتمعى.

قصة الطالبة سناء تكشف عن معاناتها فى سبيل عدم مفارقة التعليم، وهى من قرية شيبانة جنوب مركز رفح بشمال سيناء، وُلدت فى عام 1993، وبعد حصولها على الشهادة الإعدادية فى عام 2008، لم تتمكن من استكمال مسيرة تعليمها لظروف عائلية فضلت عدم البوح بها، فانقطعت عن التعليم لمدة 12 عامًا، لكن حلم استكمال دراستها لم يبرح وجدانها.

بعد مغادرة أسرتها قرية نجع شيبانة جنوب رفح إلى الشيخ زويد شمالاً، استقرت الأسرة في حي "الكوثر" بالشيخ زويد، حيث تعرفت على جارتها نسمة عبد الكريم، وهي معلمة فصل بالحصة وناشطة في دعم التعليم والتشجيع عليه إضافة لدورها فى الخدمة المجتمعية بمؤسسات المجتمع المدنى.

استطاعت المعلمة نسمة أن تشجع سناء بمعاونة أسرتها على الالتحاق بالمدرسة الثانوية (منازل) فى عام 2020، وتوفر لها كل الدعم للتعليم عن بعد، وتحصيل دروسها بمساعدة معلمين من مختلف التخصصات حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة فى عام 2023، والتحقت بالمعهد الفنى للتمريض بالإسماعيلية، حيث تواصل الآن دراستها، إضافة إلى تشجيعها على العمل الحرفى وصناعة المشغولات اليدوية البسيطة.

يُذكر أنه أقيمت احتفالية تكريمية بمقر رعاية الطلبة وسط مدينة العريش، وتم خلالها تكريم عدد من الفتيات الأكثر تميزًا في التحصيل العلمي وخدمة المجتمع من مركزي الشيخ زويد ورفح تحت عنوان "جائزة الدكتورة أمل سلامة نصر الله للفتاة الأكثر تميزًا بالشيخ زويد ورفح" في نسختها السابعة لعام 2023، بحضور حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء.

تضمن الحفل توزيع الجوائز على الفائزات فى المسابقة السنوية، والتى تهدف إلى تشجيع الفتيات من قريتى الشيخ زويد ورفح على التعليم والابتكار وخدمة المجتمع، وحصلت على المركز الأول سناء محمد حسن سالمان، الطالبة بالمعهد الفني للتمريض بالإسماعيلية، ومنحت جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه مصري ودرع التميز، تقديرًا لتفوقها والتزامها بالعمل المجتمعي.

وفازت بالمركز الثاني إخلاص سلامة حسين سلامة، الطالبة بكلية الصيدلة بجامعة بورسعيد، بمبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه مصري ودرع التميز، تقديرًا لجهودها ومساهمتها المجتمعية، والمركز الثالث حصلت عليه أسماء سليم سليمان، الطالبة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، على مبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه مصري ودرع التميز، تكريمًا لإنجازاتها ومساهماتها في المجتمع.

شاركت في المسابقة هذا العام 30 طالبة، تم تكريمهن جميعًا بشهادات تقدير، تقديرًا لجهودهن وتفانيهن في الدراسة والمساهمة المجتمعية، وأهدت أسرة الجائزة نسختها لهذا العام إلى روح الشاب السيناوي إسلام حمدي عروج، رائد العمل الخيري بشمال سيناء، والمربي رائد التعليم بقري سيناء الشيخ سلامة عليان، حيث تم تكريمهما ضمن فعاليات الاحتفالية، كما تم تكريم الطفلة رائدة الأعمال الصغيرة لجين عروج، تقديرًا لجهودها.



سيناوية تستكمل تعليمها بعد انقطاع 12 عاما