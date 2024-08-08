منطقة الإسكندرية الأزهرية تستقبل موفد مؤسسة البحث العلمي

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، الدكتورة شيماء عزباوي موفد مؤسسة البحث العلمي، في حضور أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والدكتور يحيى زكريا السودة، مدير إدارة المكتبات بقطاع المعاهد الأزهرية، ثناء أبو المجد، مدير إدارة الكتب والمكتبات، وأخصائي وأعضاء المكتبة المركزية.

وتهدف الزيارة إلى، معاينة وفحص الكتب الموجودة بالمكتبة المركزية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والوقوف على متطلبات واحتياجات المكتبة الواجب توافرها، لدعم وتعزيز الخدمات والأنشطة التي تقدمها المكتبة لجميع الفئات المعنية بالبحث والمعرفة، والارتقاء بالدور التنويري الذي يقدمه الباحثين في مختلف مجالات البحث العلمي، والذي يهدف بدوره إلى إخراج باحث واعٍ علميًا وثقافيًا ومعرفيًا.

وخلال اللقاء، الذي تم بمكتب رئيس المنطقة بديوان عام المنطقة، رحب بالجميع، وعرض عدد من الأفكار التي تدعم المنطقة والبحث العلمي ومنها دراسة سلوك المستخدمين، وتحديد أكثر وأقل الموارد استخدامًا، ودعم مصادر قواعد البيانات ليتماشى مع اتجاه الدولة في خلق مجتمع رقمي، بالاضافة إلى العمل على حفظ التراث الثقافي ضمن رسالة الأزهر الشريف، وتطوير أدوات البحث في التراث.

ومن جانبه، أكد "جاويش" على حرص المنطقة على إنشاء المكتبة الصوتية للمكفوفين، والعمل على التعاون مع مؤسسة البحث العلمي، وبناء شبكات تعاونية معها، كما أعرب عن سعادته بذلك.

كما رحبت ثناء أبو المجد بالأفكار التي عرضتها موفدة مؤسسة البحث العلمي، وأكدت على استعداد أخصائي المكتبة والعاملين بها في المشاركة في هذا العمل، مشيرة إلى الجهد المبذول من فريق العمل القائم على إعادة تنظيم المكتبة المركزية وخبرتهم في ذلك.

وقد أوصت اللجنة بضرورة معالجة الكتب من خلال المختصين، وكذلك إعادة ترميمها لتحسين حالتها المادية، بما يسمح باستخدامها من خلال المترددين والمعنيين بالبحث العلمي، كما نوهت اللجنة إلى ضرورة تزويد المكتبة المركزية بالكتب التي تخدم الباحثين في كافة مجالات المعرفة، بالاضافة إلى الكتب التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية المختلفة ومن بينهم الناشئة، ومكتبة خاصة بالأطفال يتوفر بها ما يلبي ميول كل طفل.



