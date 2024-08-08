منطقة الإسكندرية الأزهرية تختتم أنشطة النادى الصيفى فى أسبوعه الثانى

الإسكندرية - أسماء على بدر

اختتمت منطقة الإسكندرية الأزهرية أنشطة المراكز الصيفية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، و محمد عبد الله، مدير إدارة رعاية الطلاب.

وقال بيان اليوم إن إدارة شرق التعليمية أبدع رواد النادي الصيفي بمعهد فتيات السيوف في إنتاج الأعمال الفنية اليدوية خلال ورش عمل تعليم النول، وتفعيل أنشطة الإنشاد الديني، بينما شهد معهد جمال زين الدين النموذجي تنظيم ألعاب رياضية ومباريات في تنس الطاولة وكرة القدم.

بينما إدارة المنتزه، نظم معهد الراشدين ألعابًا رياضية ترفيهية، ومباريات في تنس الطاولة، في حين تبني معهد أبو قير الابتدائي مبادرة جديدة تحت عنوان "اعرف منهجك"، بالتعاون بين التربية الاجتماعية ومعلمي المعهد، حيث قام المعلمون بعرض مختصر لأول شهر من المنهج لرواد النادي الصيفي، وألقى الدكتور موسى المرادني ندوة حول النظافة ودورها في حماية الإنسان من الأمراض، تلتها فقرة رياضية ترفيهية.

كما فى إدارة العامرية، فعَّل معهد فتيات مكة المكرمة أنشطة الإنشاد الديني، والتدريب على أنشودة بعنوان "استبشر بعطاء الله"، ونظّم معهد القويري الابتدائي أنشطة رياضية ترفيهية، ولوحة تعبيرية متميزة عن تمارين اللياقة البدنية.



