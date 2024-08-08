منسق الشباب والرياضة بمهرجان العلمين: نفتخر بوجود الشركة المتحدة

إبراهيم حسان

قال أحمد عبد الخالق، منسق وزارة الشباب والرياضة بمهرجان العلمين، إنه ينبهر بفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، "نتواجد على أرض سحرية الآن بمدينة العلمين الجديدة، وكل الناس تساعدنا على نجاح المدينة ولا سيما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

أضاف في لقائه ببرنامج "الحياة في العلمين" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن هناك تنسيق دائم بين وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشأن عمل تسويق لمدينة العلمين من خلال الفعاليات الرياضية والتواجد الشبابي من كل جمهورية مصر العربية، وتقوم الشركة المتحدة بدور أكثر من رائع وبوتيرة سريعة في التطوير بالمدينة.

وتابع منسق وزارة الشباب والرياضة بمهرجان العلمين: "قدمنا 23 فعالية رياضية بمهرجان العلمين الجديدة، ونحن نفتخر بوجود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وما تقدمه في مدينة العلمين وهي تساعدنا على التنفيذ لأن القائمين على الشركة ناس محترفة وكوادر عظيمة".

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.