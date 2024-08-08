مليار طائر يموت سنويا بسبب الاصطدام بنوافذ المبانى فى الولايات المتحدة الأمريكية

كتبت ريهام عبد الله

كشفت دراسة جديدة، أن 60% من الطيور التي تصطدم بنوافذ المباني في الولايات المتحدة الأمريكية تفقد حياتها، مما يرفع التقديرات إلى أن أكثر من مليار طائر قد يموتون كل عام بسبب الاصطدام بالمباني في الولايات المتحدة.

في دراسة جديدة نشرت، في مجلة Plos One، فحص الباحثون عدد الطيور التي تعافت في الرعاية التأهيلية بعد الاصطدام بالمباني، وكانت التقديرات القديمة تفترض أن معظم الطيور ستتعافى، لكن الباحثين وجدوا أن حوالي 60٪ ماتوا، مما يعني أن عدد الطيور التي تقتلها ضربات المباني قد يكون أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقًا، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.



اصطدام الطيور بنوافذ المبانى

ومن جهته قال آر كورنريتش، طالب الدكتوراه في جامعة فوردهام في مدينة نيويورك والمؤلف الرئيسي للدراسة، إن معدل الوفيات السنوي للطيور في الولايات المتحدة كان مأساة، وأظهر البحث الجديد أن تقديرات الوفيات السابقة ربما لم تعبر حقيقة عن حجم الخسائر.

وقال كورنريتش: "معظم الدراسات المنشورة أجريت على الطيور، عادة عند الاصطدام، تموت فورا، والحقيقة أن هناك العديد من الطيور التي تصطدم ولا تموت على الفور".

ويعد الاصطدام بالنوافذ الزجاجية سببًا رئيسيًا لوفاة الطيور، وتزداد الوفيات الناجمة عن اصطدامات المباني في الخريف أثناء فترات هجرة الطيور ثم في الصيف عندما يحدث التكاثر، فبالإضافة إلى صعوبة تمييز الطيور بين النوافذ الشفافة والهواء الطلق، يعتقد العلماء أن السلوك الإقليمي في موسم التكاثر قد يساهم في زيادة الاصطدامات.

وقال بريندون سامويلز، طالب الدكتوراه في قسم الأحياء بجامعة ويسترن أونتاريو ومنسق الأبحاث لبرنامج التوعية بالضوء المميت (Flap)، إن الزجاج في المباني والضوء الاصطناعي كانا المساهمين الرئيسيين في المشهد الحضري في وفيات الطيور، وكانت هناك طرق لتصميم المباني لتقليل آثارها.

وقال: "نحن على دراية بالمخاطر التي تتعرض لها الطيور ولدينا حلول يمكنها منع ذلك من خلال تصميمات المباني الجديدة، نحن بحاجة إلى المزيد من سياسات الحكومات، وخاصة الحكومات المحلية، لتبني تصميم المباني الآمنة كسياسة لبناء المباني الجديدة".

واستخدم مؤلفو الدراسة طلبات قانون حرية المعلومات لاسترداد السجلات من ثماني ولايات أمريكية بشأن حالات تصادم الطيور بالمباني بين عامي 2016 و2021.