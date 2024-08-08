مفوضية اللاجئين بالسودان: نازحو شمال دارفور يموتون نتيجة الجوع وسوء التغذية

كتب محمد عبد المجيد

أعلنت مفوضية اللاجئين في السودان، قبل قليل، عن أن النازحون في شمال دارفور يموتون نتيجة الجوع وسوء التغذية والأمراض، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كان المدير التنفيذي المساعد لبرنامج الأغذية العالمي ستيفن أومولو، قد أكد فى وقت سابق عن أن الأزمة الإنسانية في السودان لم تحظ بالاهتمام السياسي والدبلوماسي الذي تحتاج إليه بشدة ومع ذلك، فإن لها آثارا أوسع نطاقا وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة ".

وشدد المسؤول الأممي على أن التأكيد على وجود المجاعة لابد أن يكون بمثابة جرس إنذار للمجتمع الدولي، ولأعضاء مجلس الأمن، مشيرا إلى عرقلة موافقات التنقل عبر خطوط النزاع، وهذا يحد بشدة من كمية المساعدات التي تمر، ويمنعنا من العمل على نطاق واسع.