مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج التمور بـ1.8 مليون طن

كتبت أسماء نصار

يعتبر قطاع التمور أحد القطاعات الواعدة التى تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، من خلال المشروعات الحديثة العملاقة، التى تأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالنخيل والتمور ومن بينها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 2.3 مليون نخلة بمنطقة توشكي والعوينات.

ويتم حاليا إنتاج التمور ذات القيمة التسويقية المرتفعة والمطلوبة لدى الأسواق الدولية، وعلى رأسها التمور المُنتَجة من المشروع القومى الخاص بإنشاء أكبر مزرعة نخيل تمر بالعالم على مساحة 40 ألف فدان بتوشكى، حيث تؤكد الإحصائيات زيادة مستمرة وملحوظة فى عدد النخيل الكلى والمثمر تصل لـ3 ملايين و600 ألف نخلة.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- محصول التمور في مصر يمثل محصولاً استراتيجيا.

2- تحتل مصر المرتبة الأولى على المستوى العالمي من حيث الإنتاج بحوالى 18%، و24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز حوالي 16 مليون نخلة.

2- تبلغ إجمالي إنتاجية التمور في مصر حوالي 1.8 مليون طن.

4- أعلى 5 محافظات في إنتاج التمور في مصر "أسوان، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية، والبحيرة".