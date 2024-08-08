اليوم السابع
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مصر الحلوة.. "رومانى" صوت هيبهرك فى الإنشاد والابتهالات

الخميس، 08 أغسطس 2024 12:42 ص
مصر الحلوة.. "رومانى" صوت هيبهرك فى الإنشاد والابتهالات رومانى
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع روماني أيوب، من مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، شاب يبدع في الإنشاد والابتهالات الدينية الإسلامية والترانيم المسيحية.

قال روماني، إنه منذ مرحلة الدراسة في الصفوف الأولى تميز بصوته الذي أثنى عليه المعلمين وزملائه في الدراسة ومنذ سنوات اتجه إلي مجال الابتهالات والترانيم وهما من التراث الإسلامي والمسيحي.


وأشار روماني أيوب، إلي أنه شارك في مسابقة إبداع في 3 نسخ من قبل واستطاع الحصول على المركز الأول جمهوريا في مجال الإنشاد والابتهالات الدينية.

 







انشاد ديني

ابتهالات دينية

روماني ايوب

مركز نجع حمادي

محافظة قنا




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