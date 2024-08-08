مساع تنفيذية لترخيص وتقنين عمل النباشين بأسوان

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، رئيس مركز ومدينة أسوان بإعداد دراسة لترخيص وتقنين عمل النباشين وإدماجهم فى إطار قانونى معين لمساندة الجهود المبذولة للتعامل الأمثل مع المخلفات وتراكمات القمامة وتحقيق المردود الإقتصادى المرجو منها بالشكل المطلوب .

كان قد عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً لبحث ومناقشة الجهود المبذولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة ورفع مستوى النظافة العامة بأسلوب علمى ومدروس وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس شكرى حسين إستشارى إدارة المخلفات والتطوير المؤسسى ، بالإضافة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ونوابه ورؤساء الأحياء ومسئول مشروع النظافة ، ومديرى إدارة المخلفات البلدية والمتابعة الميدانية بالمحافظة.



وخلال الإجتماع كلف الدكتور إسماعيل كمال بسرعة وضع خطة عمل متكاملة ببرنامج زمنى محدد تحت إشراف نائب المحافظ لرفع كفاءة السيارات واللوادر وغيرها من المعدات والحاويات المستخدمة فى جمع ونقل تراكمات القمامة والمخلفات مع التأكيد على إجراء أعمال الصيانة الفنية لها بشكل دورى ومنتظم ، بالإضافة إلى ضرورة تكوين هيكل مؤسسى واضح لإدارة المخلفات وتحديد آليات العمل وتوزيع الأدوار ، وأيضاً تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات ، فضلاً عن تحديد دور المشاركة المجتمعية وتوفير الجهات المانحة للمساهمة فى دعم وتشغيل مصانع تدوير القمامة وإنشاء مدافن للتخلص الآمن من المخلفات بالتنسيق مع وزارة البيئة.



ووجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتوفير جميع البيانات والتنسيق اللازم لإنجاح فعاليات الدراسة الميدانية الجارى تنفيذها بمدينة أسوان لسرعة الإنتهاء من إعداد تقرير إستشارى بإستخدام أداة التعامل مع المخلفات فى المدن (WaCT).

وأشار إسماعيل كمال إلى أهمية هذا التقرير المتخصص فى تمكين متخذى القرار من تحليل الوضع الراهن للمخلفات الصلبة بشكل تفصيلى وتحديد السلبيات والفجوات فى المنظومة الحالية ، فضلاً عن التعرف على مدى كفاءة الأجهزة المعنية فى حصر وجمع كميات وتراكمات القمامة والمخلفات وفرزها وتصنيفها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى إيجاد المخططات والإستراتيجيات والتحفيز الإستثمارى المناسب لتطوير المنظومة وفقاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبمتابعة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى هذا الشأن ، وطبقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 بهدف تحسين مستوى النظافة العامة بمدينة أسوان كنموذج يتم تعميمه بباقى مدن المحافظة .