مسئول فلسطينى: تراكم أكثر من 400 ألف طن من القمامة بسبب ممارسات الاحتلال

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أكد مدير الرقابة والتفتيش في سلطة البيئة الفلسطينية المهندس بهجت جبارين أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الكل الفلسطيني سواء في الضفة أو في قطاع غزة ويقوم بتدمير كل مقومات الحياة.

وقال جبارين - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "إن الاحتلال قام بتدمير البنية التحتية بشكل كامل لإدارة النفايات ومياه الصرف الصحي؛ مما أدى الى تراكم 400 ألف طن من النفايات في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هذه النفايات مختلطة بنفايات خطيرة ونفايات صحية ونفايات طبية وغيرها وهو ما ينعكس على الصحة بشكل مباشر من انتشار للأمراض سواء الجلدية أو أمراض التهاب الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض التنفسية.

وأضاف أن جميع مصادر مياه الشرب المتواجدة داخل قطاع غزة ملوثة لتعطل محطات الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب خاصة البئر الجوفي في قطاع، لافتا إلى أن نصيب الفرد الواحد من المياه المتوفرة داخل القطاع يتراوح ما بين 2 أو 3 لترات يوميا.

وشدد جبارين على ضرورة وقف المجازر التي ترتكب بشكل يومي بحق الأطفال والنساء ومئات الشهداء الذين يلقون حتفهم يوميا تحت الركام والردم ، ثم البدء في عمليات الاغاثة الطبية والاسعافية وإدخال المواد الغذائية لأن الشمال الفلسطيني في القطاع يعاني من الجوع..قائلا: "إنه يتعين المجتمع الدولي حاليا إجبار إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، حيث إنه من لم يمت بالقصف سوف يموت بالمرض أو الجوع وهي أسلحة هذا الاحتلال".

وكانت بلدية غزة شمالي القطاع قد حذرت سابقا من تكدس كميات كبيرة من النفايات والقمامة تتجاوز 100 ألف طن في المدينة؛ ما ينذر بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية بين أهالي القطاع ..مشيرة إلى أن الاحتلال قام بتدمير 126 آلية مخصصة لجمع القمامة، كما حذرت من تسرب كبير للمياه في شوارع المدينة ما يهدد الصحة العامة للمواطنين.