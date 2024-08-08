مسؤول سابق فى البنتاجون يحمل نتنياهو سبب فشل المفاوضات: يريد مد أمد الحرب

كتب محمد شرقاوى

قال برنت سادلر مسؤول سابق في البنتاجون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو السبب في فشل المفاوضات لأنه يريد أن يطيل النزاع وأمد الحرب.

وأضاف سادلر، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أن أفعال إدارة بايدن المضللة هي التي تطيل من أمد الحرب، لأن الإدارة الأمريكية هي التي تقوم بإرسال الذخائر لإسرائيل التي تزيد إطالة هذه الحرب الذي بدأت من قبل حماس في 7 أكتوبر.

وأوضح أن الدور الأمريكي في ظل إدارة بايدن هو في الواقع غير فعال ولايزال غير فعال، وبسبب هذا أن القادة الإسرائيليين لا ينظرون إلى العاصمة واشنطن أو إلى أي ارشادات أو عقوبات يمكن أن توقعها، وهذا هو الواقع الحالي، مشيرًا إلى أن حماس تحت القيادة السابقة والحالية لديها نوايا جيدة في الدخول في المفاوضات.