مد التقديم لاختبارات القدرات فى كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان

أسوان- صلاح المسن

أعلنت جامعة أسوان، مد فترة التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان.

وقام الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم، بتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية لطلاب الثانوية العامةوسط إقبال كبير من الطلاب وأسرهم من مختلف محافظات جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين رئيس جامعة أسوان، في" تصريحات صحفية" على تطبيق معايير الشفافية والعادلة بين كافة المتقدمين مع إجراء الاختبارات بنزاهة وشفافية دون تميز.

كما استمع رئيس جامعة أسوان للآراء أولياء الأمور الذين أشادوا بحسن الإستقبال والمعاملة بالحرم الجامعى بصحاري.

وقال رئيس جامعة أسوان، أن جامعة أسوان، تواصل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام الجامعى 2024/2025م بعد توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمد فترة التقدم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق ببعض الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وذلك حتى يوم الإثنين القادم الموافق 12 أغسطس الجارى 2024 وكان من المقرر الانتهاء من اختبارات القدرات يوم 8 اغسطس الجارى ويأتى ذلك حرصا على مصلحة ومستقبل الطلاب والطالبات من خريجى الثانوية العامة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أن الكليات التى يجرى لها اختبار القدرات بجامعة أسوان كلية التربية الرياضية بصحارى وكلية التربية النوعية وتعتمد اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان على الكشف الطبى على القلب والصدر وقياس الطول والوزن كما يتم معرفة القوام ويحدد لائق أو غير لائق ويعد نجاح الطالب واجتيازه اختبار القدرات شرط من شروط الالتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة أسوان.

الجدير بالذكر، أنه بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية 550 طالبا وطالبة حتى الآن.