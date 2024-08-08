مدينة الأقصر تنشئ 40 حوض زرع جديدة في شارع مدرسة الفنون لتجميل المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال إنشاء أحواض زرع جديدة استهدفت الجزر الجانبية بشارع مدرسة الفنون، وذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التوسع في زراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء على الطرق العامة والجزر، لتحسين الصورة البصرية والحد من التغيرات المناخية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على إنه تم العمل على إنشاء أحواض بعدد حوالى (40) حوض تقريباً من الجانبين بالتنسيق مع الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، تنفيذاً للخطة الشاملة التي وضعها محافظ الأقصر للتشجير بنطاق مدينة الأقصر للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة من خلال تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار، حيث يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة" بالمحافظات تعزيزاً لجهود الدولة المصرية لتوفير بيئة نظيفة، ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين والحد من التغيرات المناخية بكافة مدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

فيما قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة بمدينة الأقصر برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حيث تفقد شوارع الفنون والتلفزيون والمنشية والمدينة المنورة موجها برفع كفاءة وطلاء البردورات، وإزالة البلاط المتهالك واستبداله بآخر جديد، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة.

كما وجه محافظ الأقصر، بالإهتمام بالمساحات الخضراء وأعمال التشجير وتكثيف زراعة الشتلات بالأحواض الموجودة على الأرصفة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة، وبما يساهم في التخفيف من حدة أشعة الشمس، كما وجه محافظ الأقصر بتجليد قواعد الأكشاك الكهربائية بالحجر الهاشمي، وذلك لإضفاء المظهر الجمالي على المدينة.



مدينة الأقصر تنشئ 40 حوض زرع جديدة في شارع مدرسة الفنون



إنشاء 40 حوض زرع جديدة في شارع مدرسة الفنون