مديرية العمل بالدقهلية تعلن عن فرص عمل للفتيات فى وظيفة أخصائيات تمويل

الدقهلية: شريف الديب

أعلنت مديرية العمل بالدقهلية، بقيادة المستشار أحمد رجائى وكيل الوزارة مدير المديرية ،اليوم الخميس عن فرص عمل للفتيات ،من سن 18 إلى 35 سنة، وأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بناءا على توجيهات محمد جبران وزير العمل.

وأضافت المديرية أن فرص العمل فى مجال "أخصائيات تمويل " داخل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بفرع الدقهلية .



وأشار إلى أن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة بقيادة هبة أحمد مدير عام الإدارة اعلنت أن الرواتب مجزية وتأمين صحى وإجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة وأن التقديم بفرع المؤسسة كما يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص و التسجيل على الرابط التالي:

https://forms.gle/i2gJeekpt3NxvJcL8 .



ويشار هنا إلى أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، والإجازة الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت.