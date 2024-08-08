مدفيديف: روسيا بحاجة إلى التحرك بشكل أعمق داخل أوكرانيا

موسكو (أ ش أ)

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى مدفيديف، إن روسيا بحاجة إلى جعل عمليتها العسكرية الخاصة أوسع بشكل صريح.

وأضاف مدفيديف، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، "من هذه اللحظة فصاعدا، يجب أن تصبح العملية العسكرية الخاصة خارجة عن النطاق الإقليمي بشكل صريح .. لم تعد هذه عملية لاستعادة أراضينا .. يمكننا ويجب علينا التحرك بشكل أعمق في أوكرانيا حتى الآن، نحو أوديسا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف".

وأضاف "لا ينبغي أن تكون هناك حدود فيما يتعلق بحدود أوكرانيا التي يعترف بها البعض .. إن العملية التي قامت بها أوكرانيا في كورسك يجب أن تزيل جميع العوائق أمام روسيا.. لن نتوقف إلا عندما نعتبر ذلك مناسبا ومفيدا".

وتعرضت منطقة كورسك الحدودية، في السادس من أغسطس، لهجوم هائل من أوكرانيا، وأسفر القصف والغارات بطائرات بدون طيار عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 31 شخصا، بينهم ستة أطفال.