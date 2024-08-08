محافظ كفر الشيخ: تحرير 22 محضرا متنوعا ومصادرة 245 بطاقة تموينية بالوزارية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز تضمنت «4 محاضر عدم إعلان، و5 محاضر نقص وزن، و5 محاضر صحة، وأخرى متنوعة، فضلًا عن مصادرة 193 بطاقة تموينية لاستغلالها بالمخالفة للقانون بمخبز و.ح.ى، و52 بطاقة تموينية بمخبز ر.و.ع»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

أكد محافظ كفرالشيخ، علي تكثيف الحملات على السلع والمخابز بشكل يومي؛ بهدف تحقيق رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز المدعم، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ضمن منظومة الدعم مع الأخذ في الاعتبار جودة المنتجات المقدمة للمواطن، لافتًا إلى استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بأي مخالفات من خلال الخط الساخن 114 للتعامل الفوري حيالها، مؤكدًا على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم وتلبية إحتياجاتهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع أنحاء المحافظة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.