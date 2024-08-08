محافظ شمال سيناء يشهد ختام حملة النظافة

شمال سيناء - محمد حسين

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الخميس ،ختام حملة النظافة التى جرت فى مختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك فى حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة واللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش.

وأكد المحافظ علي أن حملة النظافة بدأت منذ يوم الأحد الماضي وحتى اليوم الخميس ، بمشاركة الجهات التنفيذية وشركة النظافة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمواطنين السيناوين من طلبة وأساتذة الجامعة والمهندسين والمواطنين البسطاء . ووجه المحافظ الشكر لجميع المشاركين في حملة النظافة، مشيرا إلى تكرار أسبوع النظافة شهرياً بمشاركة الجميع ،حتي يتم إظهار الوجه الحضارى لشوارع مدن وأحياء وقرى شمال سيناء.



وأعلن المحافظ عن تنفيذ حملات للتوعية بالنظافة ،بجانب توفير صناديق قمامة بشكل يليق بالمحافظة أشار المحافظ إلي أن شمال سيناء تحظي باهتمام الدولة وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال تنمية وتعمير سيناء.

