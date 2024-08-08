محافظ سوهاج يقرر إعفاء رئيس قرية الصلعا من منصبه

سوهاج عمرو خلف

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، قرية "الصلعا" مركز سوهاج، فى جولة مفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية، ومستوى النظافة، والإشغالات بالقرية.

تضمنت جولة المحافظ بالقرية تفقد مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المشتركة، والوحدة الصحية، والجمعية الزراعية، والوحدة المحلية لقرية الصلعا، وعدد من شوارع القرية، وقد تلاحظ انتظام العمل، والتزام العاملين بتلك المصالح، ووجه برفع مستوى النظافة، ورفع الإشغالات بالقرية، والطرق المؤدية إليها.



كما وجه المحافظ مسئولي الجمعية الزراعية، بتوفير المزيد من الأسمدة التي يحتاجها المزارعون، وقرر إعفاء رئيس قرية الصلعا من منصبه، والاكتفاء برئاسته لقرية بلصفورة، على أن يقوم سكرتير قرية الصلعا بعمل رئيس القرية لحين شغل المنصب.