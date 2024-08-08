اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أغسطس 2024 01:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يقرر إعفاء رئيس قرية الصلعا من منصبه

الخميس، 08 أغسطس 2024 01:01 م
محافظ سوهاج يقرر إعفاء رئيس قرية الصلعا من منصبه محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، قرية "الصلعا" مركز سوهاج، فى جولة مفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية، ومستوى النظافة، والإشغالات بالقرية.

تضمنت جولة المحافظ بالقرية تفقد مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المشتركة، والوحدة الصحية، والجمعية الزراعية، والوحدة المحلية لقرية الصلعا، وعدد من شوارع القرية، وقد تلاحظ انتظام العمل، والتزام العاملين بتلك المصالح، ووجه برفع مستوى النظافة، ورفع الإشغالات بالقرية، والطرق المؤدية إليها.

كما وجه المحافظ مسئولي الجمعية الزراعية، بتوفير المزيد من الأسمدة التي يحتاجها المزارعون، وقرر إعفاء رئيس قرية الصلعا من منصبه، والاكتفاء برئاسته لقرية بلصفورة، على أن يقوم سكرتير قرية الصلعا بعمل رئيس القرية لحين شغل المنصب.







سوهاج

محافظ سوهاج

الصلعا

الجمعية الزراعية

النظافة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة