محافظ دمياط يهنئ الطالب إياد حسن والطالبة تغريد كركر أوائل الثانوية العامة

دمياط معتز الشربيني

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اتصالاً هاتفياً بالطالب إياد يحيى حسن الشربينى حسن بمدرسة زكى نجيب محمود الثانوية بإدارة الزرقا التعليمية لتهنأته بحصوله على المركز الثالث مكرر بالشعبة العلمية " علوم" على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة لعام 2024.

كما تواصل " المحافظ " هاتفياً أيضًا بالطالبة تغريد أحمد على أحمد كركر بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات لتهنأتها بحصولها على المركز الخامس مكرر بالشعبة الأدبية على مستوى الجمهورية.

هذا وقد جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم ، حيث حرصا أيضًا على تهنئة الطالبين على هذا التفوق ..

وأعرب " محافظ دمياط " عن فخره بما حققه الطالبين من نجاح وتمثيل مشرف لمحافظة دمياط، معربًا عن خالص امنياته لهما بدوام التوفيق والسداد ، كما أكد عزم المحافظة إقامة فاعلية لتكريم أوائل الثانوية العامة، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة سُبل الدعم الممكنة ورعاية المتميزين والمتفوقين ..

كما هنأ" المحافظ " أسرة الطالب إياد حسن والطالبة تغريد كركر على هذا النجاح، مشيدًا بما قدموه من دعم لأبنائهم للوصول إلى هذا المستوى المتميز.



