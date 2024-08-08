محافظ دمياط يشدد على العمل نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

دمياط معتز الشربيني

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن بقطاعات العمل المختلفة، والتى جاء أبرزها لهذا الأسبوع، استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع، وكذلك الأطمئنان على سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.

كما تم خلال هذا الأسبوع عقد لقاءات دورية مع المواطنين للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم والعمل على حلها، و سياق آخر، وتم تكثيف الحملات لرفع الاشغالات بالمناطق المختلفة لمنع أى صور للتعديات على الطريق العام وتسيسير حركة المارة ، كما قام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الأعمال الجارية بالمشروعات الجارى تنفيذها بنطاق كل وحدة محلية وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط.

وبملف آخر قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالتصدى بإيقاف محاولة للبناء المخالف بقرية الرياض واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.