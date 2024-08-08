محافظ دمياط: نبحث آلية إعادة التوزيع لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول

دمياط معتز الشربيني

أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط أنه يتم حاليا دراسة ميدانية للعمل نحو تحقيق الأهداف الرامية لتقليل الكثافة بالفصول، والوصول إلى متوسط عدد 40 طالب بكل فصل ، بما يساهم فى تحقيق الصالح العام للطلاب .

وأكد محافظ دمياط أن الكثافة العالية تمثل عقبة أمام الطلاب فى الاستيعاب وكذلك الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية. كما تابع " محافظ دمياط " أعمال الصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها بمدرستي اللغات الرسمية وصلاح الدين الأيوبي 1 ، حيث أكد على سرعة الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمنى المحدد لها بنهاية أغسطس الجارى لتجهيز تلك المدارس ، والاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024\2025.



وكان الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، قد قام بزيارة تفقدية لعدد من المدارس بمدينة دمياط رافقه خلالها محمد رمضان مدير مديرية التربية والتعليم، للوقوف على الوضع الحالى لتلك المدارس وبحث آلية إعادة التوزيع لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول .

شملت تلك الزيارة الميدانية تفقد مدارس الإمام محمد عبده و الرسمية للغات ، صلاح الدين الرسمية للغات 1 و2 ، و الغاياتى الإعدادية بنات ودمياط الثانوية الإلكترونية للبنات و مدرسة دمياط الإعدادية المهنية المشتركة ، وبحث " المحافظ " خلال الزيارة خطة المديرية لإعادة التوزيع والتى يتم دراستها وفقًا لمعايير محددة وللاستفادة القصوى من مساحات المدارس.



