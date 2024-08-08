محافظ المنيا: فتح التراخيص لـ494 ميكروباص أجرة لتوفير مواصلات آمنة بملوى وسمالوط

المنيا- حسن عبد الغفار

أوضح اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ان خطة استبدال سيارات ربع النقل بأخرى لائقة و أكثر أمانا ، جاءت تلبية لعدد كبير من الاهالى خلال لقاءات خدمة المواطنين، مما استلزم اتخاذ خطوة توسيع خطة الاستبدال ومراعاة أن تتم على مراحل حتى لا تنعكس سلباً على أصحاب السيارات ربع النقل وبناء عليه تم فتح باب التقدم للترخيص لعدد 494 سيارة أجرة ميكروباص 14 راكبا، تعمل بالغاز الطبيعى، وفقا للمادة 28 من قانون المرور للعمل بنطاق قرى مركزى ملوى وسمالوط، وذلك بواقع 390 سيارة لمركز ملوي جاءت بين 120 سيارة لقرية تندة و270 سيارة لقرية دروة، و 104 سيارات لقرية إسطال بسمالوط.

وتضمن قرار المحافظ الشروط التالية للحصول على الترخيص:

- أن تكون السيارة ميكروباص 14 راكباً تعمل بالغاز الطبيعي موديل 2022 وما بعده.



- وألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.



- وألا يقل سنه عند فتح باب التقدم عن 21 عاما وألا يزيد عن 60عاماً اعتباراً من صدور القرار.



- وأن يكون المتقدم مقيماً بنطاق الوحدة المحلية القروية طبقاً لما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وذلك لمدة عام علي الأقل سابق علي تاريخ هذا القرار.



- أن يلتزم المستفيد بإنهاء إجراءات الترخيص لسيارة الأجرة التي وقع عليها الاختيار في موعد أقصاه ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إخطاره بوقوع الاختيار عليه.



- وأن تتولى إدارة مرور المنيا تنفيذ إجراءات الترخيص لتلك السيارات وفقاً لما نصت عليه أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المنظمة لذلك.

وتنفيذا لقرار المحافظ ، تواصل المراكز التكنولوجية لكل من ملوى وسمالوط تلقى طلبات الترخيص منذ 6 أغسطس الجارى ولمدة أسبوعين وفقاً للشروط المعلنة .

