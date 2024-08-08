محافظ المنوفية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات.. صور

المنوفية - محمود شاكر

كرم، اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من أبناء المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2023 / 2024، جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، فضيلة الشيخ حسن محمد درويش رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، طارق سعد وكيل المديرية ، مديري التعليم العام والفني بالمديرية ، مديري الإدارات التعليمية بشبين الكوم وبركة السبع وأشمون.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وفي كلمته قدم محافظ المنوفية تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وأسرهم، مؤكداً أن هذا التكريم نتاجاً للجهود المكثفة للطلاب وأولياء أمورهم، معرباً عن سعادته وفخره بتصدر المنوفية على العديد من المراكز العلمية المتقدمة على مستوى الجمهورية، قائلاً للأوائل "شرفتونا وفرحتنا بكم كبيرة وأنتم علماء فى الدولة المصرية وفخراً للمحافظة"، وشرفت أنني محافظاً للمنوفية بلد العلم والعلماء والتي أنجبت الكثير من الزعماء والرؤساء والقيادات، مؤكداً لهم أن باب مكتبه مفتوح دائماً لهم لتقديم كل أوجه الدعم لاستمرار تفوقهم ومستقبلهم التعليمي، متمنياً لهم دوام التفوق في حياتهم العلمية والعملية المقبلة.

سلم محافظ المنوفية الطلاب الأوائل مكافآت مالية وشهادات تقدير ودرع التفوق تقديراً لتفوقهم وتميزهم العلمي وتشجيعهم على مواصلة مسيرة التعليم، معرباً عن سعادته وفخره بتفوق أبنائه الطلاب، ومشيراً إلى أن المنوفية تحتل الريادة والصدارة بين محافظات الجمهورية في تحقيق مراكز متقدمة في تفوق أبنائها، مقدماً شكره وتقديره لأولياء الأمور على ما قدموه من جهد ورعايتهم الكاملة في تشجيع أبنائهم على التفوق وتوفير سبل الدعم وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم.

وخلال اللقاء أجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الأوائل للتعرف منهم على طموحاتهم وأمانيهم المستقبلية والكليات التي سيلتحقون بها والمنح الدراسية ، هذا تم تكريم أوائل الثانوية العامة وهم الطالبة ندي رمضان عبد الونيس الحاصلة علي المركز الأول على مستوي الجمهورية علمي علوم بمجموع 404،5 درجة ، الطالبة ريم عمار إبراهيم ضيف السادس مكرر على مستوى الجمهورية الشعبة الأدبية بمجموع 391،5 درجة ، الطالب عمر محمد أحمد هلال المركز العاشر مكرر على مستوي الجمهورية الشعبة العلمية رياضيات بمجموع 403 درجات.

كما كرم المحافظ أوائل الثانوية الأزهرية وهم الطالب إسلام شاكر المراكبي الحاصل علي المركز العاشر علي مستوي الجمهورية الشعبة العلمية بنسبة 99,2 % ، الطالبة فاطمة عثمان عبد السميع المركز الثالث مكرر الشعبة الأدبية بنسبة 97 % ، فيما تم تكريم الطالبة أسماء فكيه عبد السميع الأولي علي مستوي الجمهورية في دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بمجموع 579،5 بنسبة 99،9 % .

وأعرب الطلاب الأوائل وأسرهم عن بالغ سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة وتكريمهم من محافظ المنوفية، مقدمين له كل الشكر والتقدير، مؤكدين حرصهم على الاستمرار في مواصلة النجاح والتميز لتحقيق أحلامهم وأمنياتهم ورفع اسم المنوفية عالياً بين جميع محافظات الجمهورية، وفي نهاية الحفل تم التقاط عدد من الصور التذكارية.