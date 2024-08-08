محافظ المنوفية يسلم غرفة أثاث وسجاد لعروسى دار الأيتام مساهمة فى إتمام زواجهما

المنوفية - محمد فتحى

فى لفتة طيبة، سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية غرفة أثاث وسجاد كمستلزمات بيت الزوجية لأحد أبناء دور الأيتام من مؤسسة تربية البنين بالتنسيق مع المهندس أسامة مدكور، وفاءً من المحافظ لوعده له بالمساهمة فى إنهاء إتمام عرس زواجه بإحدى فتيات مؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم، وذلك خلال لقائه بهم عقب عقد قرانهم الأسبوع الماضى بمكتبه كوكيل للعروس ومشاركتهم فرحتهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

وقدم محافظ المنوفية تهانيه القلبية للعروسين داعياً المولى عزو جل أن يتم زواجهم على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً، مشيراً إلى أن المحافظة ستتكفل بكافة مصاريف حفل الزفاف دعماً لهم والمساهمة في تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم لبناء حياة أسرية جديدة، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

فيما قدم العروسان الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية، مثمنين دوره الأبوى فى تقديم يد العون ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.