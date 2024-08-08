محافظ القليوبية يشدد على تطوير الخدمات الصحية بمركز مسطرد

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بجولة داخل المركز الطبى بمسطرد، وذلك للاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على احتياجات المركز، وذلك فى زيارة تفقدية مفاجئة.

تفقد المحافظ أقسام المركز المختلفة واستمع إلى شرح وافٍ من القائمين على العمل حول سير العمل وكافة الخدمات التى يقدمها المركز، كما قام بالتحدث مع عدد من الأطباء للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول تطوير وزيادة الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ القليوبية أهمية دور المركز الطبي بمسطرد في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، مشددًا على ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كما وجه المحافظ بزيادة عدد الأطباء والممرضين وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بنظافة المركز وتوفير بيئة مريحة للمرضى والمراجعين، مؤكدًا أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية.

وفى ختام الزيارة أكد المحافظ على متابعته المستمرة لكل المشروعات الصحية بمحافظة القليوبية، مشددًا على أهمية توفير خدمات صحية متميزة للمواطنين.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد.















