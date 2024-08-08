محافظ القليوبية يشارك جموع الأقباط فرحة مولد السيدة العذراء بمسطرد

القليوبية إبراهيم سالم

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جموع الأقباط في احتفالاتهم بمولد السيدة العذراء المباركة بكنيسة العذراء بمسطرد، وذلك في بادرة تعكس روح التسامح والوحدة الوطنية.

وقدم عطية، التهاني للاخوة المسيحين الموجودين بالكنيسة، مؤكدا على عمق الروابط التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد، وأن الاحتفال بهذه المناسبة الدينية هو تجسيد حي لروح المحبة والتآخي بين المسلمين والأقباط.

وأكد المحافظ، أن: "تلك الاحتفالية تُقام كل عام وتجذب بوصفها واحدة من أشهر المناسبات المسيحية ولا الزائرين من المسيحيين والمسلمين من مختلف الأعمار من جميع محافظات مصر في مشهد يدل بصورة كبيرة على معاني الوحدة الوطنية بين كافة طوائف الشعب".

وأعرب الإخوة المسيحيين عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ القليوبية على مشاركته في هذا الاحتفال، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس حرص الدولة على تعزيز الوحدة الوطنية، وأنها رسالة قوية للعالم أجمع بأن مصر بلد التسامح والمحبة.











