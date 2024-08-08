محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والاشغالات واستغلال قطع الأراضي والمنشآت بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بجولة ميدانية بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مدى تنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير المنطقة.

وأعطى المحافظ، توجيهات صارمة بضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع والميادين، وخاصة شارع مصرف مسطرد الذي وجه بتطويره وتجميله، واقتراح إقامة باكيات حضارية للشباب على جانبيه لتوظيف أوقات فراغهم بشكل إيجابي.

كما تفقد المحافظ، مبنى إداريًا مقامًا على مساحة 500 متر، وكان من المقرر أن يكون مولًا تجاريًا، ووجه بإجراء دراسة جدوى دقيقة لتحديد أفضل السبل لاستغلال هذا المبنى بما يخدم مصالح المواطنين.

وأعرب المحافظ، عن استيائه من زيادة الإشغالات بشارع الفريق العصار، وشارع الشعراوي الجديد ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشن حملات مكبرة لإزالة كافة أنواع الإشغالات التي تعيق الحركة وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة.

وشدد المحافظ، على أهمية استغلال كافة قطع الأراضي والمباني الحكومية في إقامة مشروعات خدمية وترفيهية للشباب، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

جاءت هذه الزيارة في إطار حرص المحافظ على متابعة سير العمل في المشروعات الخدمية المختلفة والوقوف على احتياجات المواطنين وتلبية لمطالبهم، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في محافظة القليوبية.

وجاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد.























