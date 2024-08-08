محافظ القليوبية ومساعد وزير الصحة يتفقدان أعمال التطوير بالمستشفيات

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، المهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات، لإجراء جولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات لتطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

وبدأ محافظ القليوبية ومساعد وزير الصحة، الجولة بتفقد المبني الجديد بمستشفي حميات بنها، والذي يتضمن الدور الأرضي 16 سرير غسيل كلوي لمرضي الفيروسات، منهم سرير للإيدز و11 سرير لفيروس بي، و3 أسرة لمرضي فيروس بي وسي، وسرير للطوارئ، أما الطابق الثاني يضم 10 أسرة للرعاية منها 2 عزل و8 للحالات العادية، والطالبة الثالث يضم 9 أسرة منها 2 عزل و7 عادي، كما أن المبني مجهز بـ9 أجهزة تنفس صناعي

و19 سرير رعاية مجهزين و19 مونيتور بتكلفة تجاوزت الـ20 مليون جنيه، كما تم تزويد خط جديد للكهرباء تكلف 18 مليون جنيه.

كما تم متابعة مستوصف صدر بنها، ثم متابعة أرض دار الولادة سابقا "مركز طبي بنها ثاني"، ثم انتقلت الزيارة لمتابعة مستشفي طوخ المركزي الجديد، والذي تشرف عليه كلية الهندسة جامعة عين شمس، بتكلفة إجمالية للمشروع 576 مليون جنيها، والتي من المتوقع الانتهاء من أعمال الإنشاء بها في نوفمبر 2024، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية حوالي 88%.

وأوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تقع مستشفى طوخ المركزي على مساحة 11 ألفا و200 متر مربع، كما يقع المبنى الرئيسى على مساحة 3950 متر مربع بطاقة استيعابية 98 سريرا، ويشمل المبنى قسم العناية المركزة بسعة 23 سريرا بواقع 17 سرير عناية مركزة وعزل و4 أسرة عناية أطفال وعزل و59 سرير داخلي، كما يضم 16 حضانة للأطفال المبتسرين، ويضم المبنى الرئيسي 13 عيادة خارجية وعيادتين لطب الفم والأسنان، وقسم الطوارئ وصيدلية وقسم للعلاج الطبيعي وقسم الأشعة "سينية، ورنين مغناطيسي، وموجات فوق صوتية، ومقطعية".

كما يضم المستشفى 4 غرف عمليات ووحدة للغسيل الكلوي بطاقة 20 سريرا، ويضم قسما للمعامل وقسطرة القلب وغرف للولادة الطبيعة والقيصرية فضلا عن 5 أسرة للرعاية المتوسطة، ومدرسة للتمريض، وسكن للأطباء، كما تحتوي المستشفى على عدد من الوحدات الإدارية من بينها "المطبخ - المغسلة - التعقيم المركزي - المشرحة - مفرمة نفايات - مدرسة تمريض - وغرف خدمات محولات - لوحات الكهرباء الرئيسية - المولد وغرف الأمن - ورش - مخازن - خزان الحريق - انتظار سيارات - انتظار سيارات إسعاف - خزان أكسجين"، وستضم أقساماً متخصصة للطوارئ والحوادث وغرف عمليات مجهزة بأحدث المعدات الطبية ووحدة غسيل كلوي وقسم للعناية المركزة ووحدة للأشعة التشخيصية، ووحدة لمعامل التحاليل.







