محافظ الفيوم يبحث مع وفد هيئة الاستثمار سبل التعاون المشترك

الفيوم رباب الجالي

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد الهيئة العامة للاستثمار، سبل التعاون المشترك في استغلال الفرص الاستثمارية، وتنفيذ عدد من المشروعات في مجال التنمية الصناعية والسياحية بالمحافظة، وذلك في إطار حرص محافظة الفيوم على استغلال الأصول وتعظيم الموارد، وجذب استثمارات جديدة توفر المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وطارق حجاب رئيس الإدارة المركزية لخدمات الاستثمار بكوم أوشيم، والدكتور سامي صقر مدير عام الهيئة العامة للاستثمار، وهشام أحمد الحارون مدير عام إدارة الخدمات الحكومية والفنية بمكتب خدمات المستثمرين بكوم أوشيم، والدكتور جمعة عيد رياض مسئول الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، والأستاذ وسام فرحات مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تم استعراض الخدمات التي يقدمها مكتب خدمات المستثمرين بكوم أوشيم، وسبل التعاون المشترك مع المحافظة في تعظيم الموارد واستغلال الفرص الاستثمارية على أرضها، مثل شركة أعلاف جرفس المقامة على مساحة تزيد عن 5 أفدنة، وتمتلك المحافظة 76 % من أسهمها، حيث تم الاتفاق على الدعوة لجمعية عمومية لمناقشة أطر التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للاستثمار وهل ستكون بنظام الشراكة أم بالإيجار أم بحق الانتفاع، وكذا الاتفاق على سبل الاستغلال الأمثل لسور المصنع بطول 200 متر بطريق القاهرة/ الفيوم في الإعلانات أو أي أنشطة أخرى تدر عائد اقتصادي عل المشروع.

كما تم استعراض فرص التنمية السياحية، وكيفية الاستغلال الأمثل لعدد من قطع الأراضي والمنشآت السياحية بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، وآليات التعاون مع هيئة الاستثمار في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج الزيتون، والمجمع الصناعي للنباتات الطبية والعطرية بقرية السنجأ مركز أبشواي، والاستغلال الأمثل لمنطقة كوم أوشيم بمرحلتيها، ووجه المحافظ، مدير عام إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية، بسرعة إعداد تقرير بالقطع المستغلة وغير المستغلة بمنطقة كوم أوشيم، والتكلفة المالية لاستكمال توصيل المرافق للمنطقة، حتى يتم مناقشة كافة الاحتياجات مع وزير الاستثمار.

وأكد محافظ الفيوم، أهمية ملف التنمية الاقتصادية، مشيراً أن المحافظة تمتلك العديد من فرص الإستثمار الواعدة، لافتاً إلى نجاح المحافظة في الترويج لبعض الفرص الاستثمارية على أرضها وجذب استثمارات أجنبية، مثل مشروع شركة يازاكي مصر لأنظمة الضفائر الكهربائية للسيارات.

كما أكد الأنصاري، حرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لإقامة مشروعات تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل لأبناء الفيوم، وأعلن المحافظ، أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، لتنظيم مؤتمر اقتصادي، لعرض المجالات والفرص الاستثمارية بالمحافظة.

خلال الاجتماع، تم مناقشة بعض مطالب وفد الهيئة العامة للاستثمار، مثل إقامة فرع آخر لأحد البنوك بمنطقة كوم أوشيم، وزيادة القدرات الكهربائية بالمنطقة، لتشجيع الاستثمار وزيادة عدد المشروعات.