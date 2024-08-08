محافظ الجيزة يتفقد الأسواق الحضارية الجديدة ببولاق الدكرور والطالبية.. صور

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عددًا من الأسواق الحضارية النموذجية بأحياء بولاق الدكرور والطالبية والجارى إنشاءهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت جولة المحافظ تفقد الأسواق الحضارية بمناطق (المساكن بسعة 30 محل تجارى)، و(الملكة بسعة 21 محل تجارى)، و(حسن محمد المقام على طابقين بسعة 36 محل تجارى)، والتى من المقرر أن تخدم قطاعات سكانية كبيرة بحى بولاق الدكرور والطالبية.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة الأرضيات الخاصة بالأسواق ومراعاة حركة سيارات نقل البضائع والسلع المترددة عليها، مشددًا على رؤساء أحياء بولاق الدكرور والطالبية بضرورة التنسيق مع القائمين على الأسواق والتجار للالتزام بالأسعار المحددة للسلع دون مغالاة لضمان تحقيق الأسواق لأهدافها والمتمثلة فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة طوال العام وجمع الباعة الجائلين داخل منظومة الأسواق الحضارية.

وشدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والمراقبة والالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بشبكات صرف مياه الأمطار، ووضع جداول دورية لأعمال الصيانة للحفاظ على المنشآت الخاصة بالأسواق ومحتوياتها.

وأكد محافظ الجيزة، حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى بالمحافظة، فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

محافظ الجيزة يتفقد الأسواق الحضارية الجديدة ببولاق الدكرور والطالبية



محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات الأسواق الجديدة



أسواق حضارية جديدة بالجيزة



أسواق حضارية جديدة ببولاق الدكرور والطالبية



الأسواق مجهزة بأنظمة مراقبة



محافظ الجيزة يتفقد الأسواق الحضارية الجديدة