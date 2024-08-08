محافظة الجيزة تخفض درجة القبول بالثانوى العام إلى 220 درجة.. إنفوجراف

كتبت مرام محمد

اعتمد عادل النجار، محافظ الجيزة، مقترح مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتخفيض درجة القبول بـمدارس الثانوى العام والخاص على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2024/2025 م.

وتقرر تخفيض درجة القبول بمدارس الثانوى العام الرسمى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بحد أدنى مجموع 220 درجة، والثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة، كما تقرر تخفيض الحد الأدنى للثانوى العام بـفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة.

وفي سياق متصل، اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الدور الثانى لامتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسى 2023-2024م بنسبة نجاح بلغت 86.74% من إجمالى الطلاب المتقدمين.

وأوضح تقرير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بأنه حصل عدد 19039 طالبا على الحد الأدنى لدرجات النجاح من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 25730 طالبا.

وأشار التقرير إلى نجاح نسبة 100% من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثانى بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهنى، واجتياز نسبة 75% من الطلاب المتقدمين لـامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع.