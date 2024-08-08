مجلس الأمن الروسى: يجب توسيع العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى ديمترى ميدفيديف، أنه يتعين على روسيا أن توسع عمليتها العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.



وقال ميدفيديف، فى منشور بثه عبر حسابه على موقع "تلجرام" وأوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، مساء اليوم/الخميس/، :"من هذه اللحظة وصاعدا، يجب أن تصبح العملية العسكرية الخاصة خارج النطاق الإقليمي، فالمسألة الآن ليست مسألة استعادة أراضينا ومعاقبة الأوكرانيين النازيين، لكننا يجب أن نتحرك بشكل أعمق داخل أوكرانيا نحو أوديسا وخاركوف ودنيبروبيتروفسك ونيكولاييف وإلى كييف".



وشدد على أن العملية التى قامت بها القوات الأوكرانية على حدود كورسك يجب أن تكسر كل القيود أمام روسيا.. قائلا:" إننا لن نتوقف حتى نحقق كل ما نراه مناسبًا ومفيدًا".



يُشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وصف فى وقت سابق هجوم نظام كييف على حدود مقاطعة كورسك بأنه "استفزاز واسع النطاق"، مُشيرًا إلى أن أوكرانيا تطلق النار بشكل عشوائى من أنواع مختلفة من الأسلحة بما فى ذلك الصواريخ على المنشآت المدنية والمبانى السكنية وسيارات الإسعاف.



كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الجيش تواصل عملياتها ضد وحدات القوات الأوكرانية فى المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.