ماكرون يدعو نتنياهو إلى تجنب "دائرة الانتقام" فى ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، إلى تجنب "دائرة الانتقام"؛ التي من شأنها أن تعرض سكان المنطقة واستقرارها للخطر، وذلك في ظل استمرار تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وشدد ماكرون - خلال الاتصال - على تصميم فرنسا على تجنب أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط.

وأفادت الرئاسة الفرنسية بأنه "مثلما دعا ماكرون، نظيره الإيراني إلى تجنب دائرة الانتقام التي من شأنها أن تعرض سكان المنطقة واستقرارها للخطر، دعا أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تفادي دائرة الانتقام هذه".

وأكدت الرئاسة أن اندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان ستكون لها عواقب مدمرة على المنطقة بأسرها.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الفرنسي نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اتصال هاتفي اليوم، إلى "تجنب دائرة الانتقام" وبذل كل ما في وسعه لتجنب تصعيد عسكري جديد في المنطقة. ونقلت الرئاسة الفرنسية ما جاء في الاتصال الهاتفي بأن "تصعيد عسكري جديد لن يكون في مصلحة أحد، بما في ذلك إيران، بل سيضر بشكل دائم بالاستقرار الإقليمي". وأضافت الرئاسة أنه يجب على إيران أيضا أن تتعهد بدعوة الأطراف الفاعلة المزعزعة للاستقرار التي تدعمها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تفجر الوضع بالمنطقة.