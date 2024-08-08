اليوم السابع
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الخميس، 08 أغسطس 2024 03:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مؤسسة النفط الليبية تعلن رسميا "حالة القوة القاهرة" فى حقل الشرارة النفطى

الخميس، 08 أغسطس 2024 03:00 ص
مؤسسة النفط الليبية تعلن رسميا "حالة القوة القاهرة" فى حقل الشرارة النفطى حقل نفطى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت مؤسسة النفط الليبية الأربعاء رسميا "حالة القوة القاهرة" في حقل الشرارة النفطي الأكبر في البلاد بعد أيام من إغلاقه من قبل المحتجين.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن الظروف التي دعت لإعلان القوة القاهرة خارجة عن سيطرتها ولا يمكن منعها. وأشارت إلى أن ظروف إغلاق حقل الشرارة ستؤثر على عمليات إنتاج الخام بالحقل وتوقف عمليات التصدير بميناء الزاوية.

وأفادت بأن حالة القوة القاهرة لن تطبّق على عمليات تحميل وتفريغ إنتاج النفط. وأوضحت أنها ستعلن عن العودة إلى الوضع الطبيعي بمجرد زوال الظروف التي أدت إلى استخدام القوة القاهرة، وفق البيان.







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