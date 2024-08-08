اليوم السابع
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كيف تمكنت وزارة النقل من إنشاء محطات للموانئ داخل مياه البحر؟ صور

الخميس، 08 أغسطس 2024 06:00 ص
كيف تمكنت وزارة النقل من إنشاء محطات للموانئ داخل مياه البحر؟ صور إنشاء المحطة داخل المياه
كتب سيد الخلفاوى

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اكتسبت الشركات المصرية العاملة في مجال إنشاء الموانئ البحرية خبرة كبيرة مكنتها من تنفيذ مشروعات وزارة النقل المصرية، لتطوير الموانئ البحرية، ومن بين المشروعات التي تم تنفيذها إنشاء محطات للحاويات ومحطات متعددة الأغراض داخل مياه البحر مما أضاف مساحات جديدة للموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وغيرها.

ويعرض اليوم السابع صور لمراحل إنشاء محطة حاويات بميناء الدخيلة، والتي يتم تنفيذها على رصيف 100 ، ويتم إنشاء رصيف بطول 1200م، (من إجمالى طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، إلى أن المحطة ستسمح باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

وسيتم استخدام باقى مساحة رصيف 100 فى تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الاستيعابة لتداول الحاويات والبضائع.

انشاء المحطة داخل المياه
إنشاء المحطة داخل المياه
 
الرصيف داخل المياه
الرصيف داخل المياه
 
رصيف المحطة
رصيف المحطة
 
مراحل انشاء المحطة
مراحل إنشاء المحطة






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