كل ما تريد معرفته عن التهاب الجراب.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والعلاج

كتب حسام الشقويرى

إن الاستيقاظ مع ألم حاد في كتفك أو الشعور بألم في مرفقك مع كل حركة يمكن أن يحول المهام اليومية إلى تحديات كبيرة، هذه تجارب شائعة لأولئك الذين يعانون من التهاب الجراب، وهي حالة تسبب التهاب الأكياس الصغيرة المملوءة بالسوائل المعروفة باسم الجراب، والتي تخفف من آلام العظام والأوتار والعضلات بالقرب من المفاصل، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

والجراب عبارة عن أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل تقع بالقرب من المفاصل، تعمل هذه الأكياس كوسائد بين العظام والأنسجة الرخوة، مما يقلل من الاحتكاك ويسمح بالحركة السلسة، عندما يلتهب الجراب، يمكن أن يسبب الألم والتورم والحركة المحدودة في المنطقة المصابة.

ويؤثر التهاب الجراب بشكل عام على الرجال والنساء على حد سواء، ومع ذلك، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجراب في الفخذ والتهاب الجراب في الفخذ، وخاصة إذا كن يعانين من زيادة الوزن، من ناحية أخرى، يكون الرجال أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الجراب في الفخذ، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب المهن التي تنطوي على العمل اليدوي، مثل السباكة أو الميكانيكا أو البناء.

تشمل الأعراض الأولية لالتهاب الجراب ما يلي:



الألم: عادة ما يزداد الألم المرتبط بالتهاب الجراب مع الحركة أو الضغط على المنطقة المصابة يمكن أن يكون الألم حادًا وشديدًا أو وجعًا خفيفًا

التورم: يمكن أن يسبب الالتهاب تورمًا ملحوظًا حول المفصل

الحساسية: غالبًا ما تكون المنطقة فوق الجراب الملتهب حساسة عند اللمس

الحركة المقيدة: بسبب الألم والتورم، قد يتم تقليل نطاق الحركة في المفصل المصاب

الاحمرار والدفء: في بعض الحالات، قد يصبح الجلد فوق الجراب الملتهب أحمر اللون ودافئًا عند لمسه، مما يشير إلى وجود عدوى.

الأنواع الأكثر شيوعا من التهاب الجراب على النحو التالي:



1. التهاب كيس الكتف

غالبًا ما يؤثر على الجراب تحت الكتف، مما يؤدي إلى ألم في الكتف، وخاصة عند رفع الذراع.

2. التهاب كيس الكوع

التهاب الجراب الزندي الموجود في طرف الكوع، ويمكن أن يسبب تورمًا وألمًا، خاصة عند الاستناد على الكوع.

3. التهاب الجراب الوركي

يُعرف أيضًا باسم التهاب الجراب المدوري، وهو يؤثر على الجراب حول مفصل الورك، مما يسبب الألم في الجانب الخارجي من الورك والذي يمكن أن ينتشر إلى أسفل الفخذ.

4. التهاب الجراب في الركبة

يتعلق الأمر بجراب ما قبل الرضفة (أمام الرضفة) أو الجراب تحت الرضفة (أسفل الرضفة). وغالبًا ما يحدث بسبب الركوع لفترات طويلة.

5. التهاب الجراب في الكاحل

يؤثر على الجراب حول مفصل الكاحل، مما يؤدي إلى الألم والتورم، وخاصة بعد المشي أو الوقوف لفترات طويلة.

أسباب التهاب الجراب

السكري

يمكن أن يحدث التهاب الجراب نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك:

الحركات المتكررة: يمكن أن تؤدي الأنشطة التي تنطوي على حركة متكررة أو ضغط على المفصل، مثل الجري أو القفز أو الركوع، إلى التهاب الجراب

الإصابة: يمكن أن تؤدي الضربة المباشرة أو الصدمة إلى المفصل إلى التهاب الجراب

العدوى: يمكن أن تصاب الجرابات القريبة من سطح الجلد بالعدوى، مما يؤدي إلى التهاب الجراب الإنتاني

علاج التهاب الجراب

يركز علاج التهاب الجراب على تخفيف الأعراض ومعالجة السبب الكامن وراء ذلك. وفيما يلي بعض العلاجات الشائعة كما ذكرها الخبراء:

1. الراحة والتثبيت

قد يساعد إراحة المفصل المصاب وتجنب الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

2. العلاج بالثلج والحرارة

لتخفيف التورم والألم، يوصى بوضع كمادات الثلج على المنطقة المصابة. بالنسبة لالتهاب الجراب المزمن، يمكن أن يساعد العلاج الحراري في زيادة تدفق الدم واسترخاء العضلات.

3. الأدوية

يمكن أن تساعد مسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل الإيبوبروفين أو النابروكسين، في تخفيف الألم والالتهاب. قد يحتاج بعض المرضى إلى حقن الكورتيكوستيرويد لعلاج الالتهاب الشديد.



4. العلاج الطبيعي

يمكن أن تكون التمارين والتمددات المصممة لتحسين نطاق الحركة وتقوية العضلات وتقليل الضغط على المفصل المصاب مفيدة.

الوقاية من التهاب الجراب

يتضمن الوقاية من التهاب الجراب تبني عادات تقلل الضغط على المفاصل، وفيما يلي بعض التدابير الوقائية الموصى بها من قبل الخبراء والتي يجب اتباعها:

-التقنية الصحيحة: إن استخدام التقنيات الصحيحة في الأنشطة الرياضية والعملية يمكن أن يقلل من إجهاد المفاصل

-محطات العمل المريحة: إن التأكد من أن أماكن العمل مصممة هندسيًا يمكن أن يساعد في منع الإصابات الإجهادية المتكررة

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: إن تقوية العضلات حول المفاصل يمكن أن توفر دعمًا أفضل وتقلل من خطر الإصابة بالتهاب الجراب

-الأحذية المناسبة: يمكن أن يساعد ارتداء الأحذية الداعمة في تقليل الضغط على مفاصل الأطراف السفلية

