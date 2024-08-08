قوافل أغسطس العلاجية لحياة كريمة تبدأ عملها بقرى البحر الأحمر الاثنين

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق، الاثنين المقبل، القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة، والتى تصل شهريا إلى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر، لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر، خلال أغسطس الجارى يوم الاثنين المقبل بوحدة المستعمرة بمدينة القصير وسط البحر الأحمر، وتستمر فيها لمدة يومى الاثنين والثلاثاء 13 و14 من أغسطس.

وتنطلق القوافل العلاجية من المستعمرة بالقصير إلى مدينة الشلاتين جنوباً، حيث منطقة الخير ورأس حدربة وهناك وتقضى يومى الأربعاء والخميس، ثم منها إلى حلايب أقصى جنوب مصر الشرقى وتستغرق يومين لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والتحاليل مجانا، ومنها إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب يومي الأحد والاثنين 18 و19 أغسطس الجارى.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، أبو رماد وحلايب ومدينة مرسى علم وسفاجا وقرية أم الحويطات.

وتختتم القوافل العلاجية أعمالها خلال أغسطس بمدن وقرى البحر الأحمر، يومى السبت والأحد بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال المحافظة.