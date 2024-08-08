قوات الدفاع الشعبى تنظم عددا من الأنشطة.. تعرف على التفاصيل

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية مشروعًا للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمُحتمل حدوثها بإستخدام الإمكانيات المتاحة لتنمية مهارات العناصر التخصصية والتأكد من مدى جاهزيتها فى إدارة الأزمات والكوارث.



وخلال فعاليات المشروع تم زيارة مركز التدريب البحرى والمحاكاة التابع لهيئة قناة السويس وعرض نماذج لكيفية إدارة عدد من الأزمات أثناء الإبحار، وأعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تقديره لدور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى فى تنسيق المهام والأعمال بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية بالمحافظات والمشاركة الفعالة فى مجابهة الأزمات والكوارث ووضع خطط متكاملة للتغلب عليها والحد من آثارها، وفى ختام فعاليات المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة .



وفى سياق متصل نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة معرضين لمنتجات ذوى الهمم بفندق 6أكتوبر بحلمية الزيتون وفندق ضباط القوات المسلحة برأس البر بهدف عرض منتجاتهم والتى حظيت بإقبال كبير من الزوار، كما تم تنظيم عددًا من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة والمزارات والمتاحف العسكرية لرفع الوعى لدى الشباب وإظهار دور الدولة فى مجال التنمية المستدامة .