قائد القوات الروسية الخاصة: محاولات كييف اختراق كورسك لن تمنع خسارتها فى الحرب

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أعلن قائد القوات الروسية الخاصة "أخمات" أبتى ألودينوف، اليوم /الخميس/ أن محاولات كييف اختراق كورسك لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية فى الهروب من الهزيمة فى ساحة القتال.



وقال القائد الروسى - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "ما يحاولون فعله فى كورسك لن يحل مشاكلهم بأى شكل من الأشكال. وهذا يعنى أنه لن يمنع خسارتهم فى الحرب"، وشدد على ضرورة الامتناع عن نشر معلومات مغلوطة حول الموقف فى كورسك.



يُشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وصف فى وقت سابق هجوم نظام كييف على حدود مقاطعة كورسك بأنه "استفزاز واسع النطاق"، مُشيرًا إلى أن أوكرانيا تطلق النار بشكل عشوائى من أنواع مختلفة من الأسلحة بما فى ذلك الصواريخ على المنشآت المدنية والمبانى السكنية وسيارات الإسعاف.



كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قوات الجيش تواصل عملياتها ضد وحدات القوات الأوكرانية فى المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.