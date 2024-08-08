اليوم السابع
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فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة يتفقد مستشفى إبشواي المركزى

الخميس، 08 أغسطس 2024 09:42 ص
فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة يتفقد مستشفى إبشواي المركزى وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تستكمل وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني، تضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفى إبشواي المركزى بالفيوم، وذلك بالتعاون مع القطاعات المعنية بالوزارة وبمشاركة القطاع العلاجى وإدارة الجودة ومكافحة العدوى، والمشروعات لاتخاذ الاجراءات الفورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار»، أن الفريق تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والقسم الداخلي والعناية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الاشعة، ووحدة الغسيل الكلوي، قسم التعقيم، وغرفة النفايات، للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتخلص الآمن من النفايات الطبية .

وتابع «عبدالغفار» أن الفريق اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة في قسم الطوارئ، كما قام فريق المرور بتفقد قسم الاشعة، ولاحظ ازدحام امام القسم، وتبين ان الازدحام بسبب وجود عطل فني بجهاز الاشعة العادية حيث تم علي الفور إتخاذ إجراءات اصلاح العطل اثناء المرور، وتم التوجيه بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة في مواعيدها المقررة.

واستطرد «عبدالغفار» أن فريق المرور استكمل جولته بتفقد قسم الغسيل الكلوي، وتبين عدم توافر مقاسات مختلفة من فلاتر ماكينة الغسيل الكلوي، وقد تم علي الفور تواصل الفريق مع التموين الطبي بمديرية الصحة بالفيوم وتم توفير المستلزمات وذلك لراحة المرضى، وتقديم خدمة صحية ذات جودة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، لاحظ وجود نقص في بعض المستلزمات الطبية (الخيوط الجراحية، والمحاليل الدوائية ) حيث تم التواصل مع مديرية الصحة وتم توفيرهم اثناء المرور، كما لاحظ الفريق وجود مولد كهرباء واحد 200 كيلو فولت وتبين انه غير مناسب لحاجة المستشفي وتم الاتفاق بالتنسيق مع المديرية علي توفير مولد كهرباء اخر قدرة 500 كيلو فولت لتناسب حاجة المستشفي.

وقال «عبدالغفار» إن الفريق استمع لأراء المرضى، ومدى رضاءهم عن الخدمة الطبية المقدمة، والاستماع لشكواهم والعمل علي حلها في اسرع وقت، للتأكد من تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

 







الصحة

مستشفى ابشواي المركزي بالفيوم

المرضى

الخدمة الطبية



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