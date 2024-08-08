فتح باب التحويل لكليات وبرامج جامعة بنها الأهلية للعام الجديد.. اعرف الشروط

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها الأهلية، عن فتح باب التحويل إلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2024-2025 ، وهي كليات "الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال"، على أن يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 10 / 8 / 2024، وحتى الخميس الموافق 22 / 8 / 2024، وفقاً للشروط والضوابط.

وكشفت جامعة بنها الأهلية في بيان لها، عددا من الضوابط والشروط الخاصة بالتحويل لكلياتها، والتي جاءت على النحو التالي:

- استيفاء الطالب لنسبة القبول بالكلية المحول إليها عام حصوله على شهادة الثانوية.

- أن يكون مضى علي الطالب عام دراسي كامل علي الأقل.

- لا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

- تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي CGPA لقبول النقل تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

- يجب ألا يزيد عدد الساعات المعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

- ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المحول إليها الطالب عن 3 سنوات دراسية (للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من 4 سنوات)، وسنتان دراسيتان (بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها 4 سنوات دراسية).

- ألا يكون الطالب قد حصل علي عقوبات تأديبية أو تم فصله.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للتحويل، فجاءت على النحو التالي:

- صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- بيان درجات معتمد وموثق من مجلس الجامعات الأهلية.

- بيان بالمحتوى العلمي معتمد من الجامعة المحول منها الطالب.

- موافقة الجامعة المحول منها.

- يتم تسديد رسوم طلب الالتحاق 1500 جنيه (لا ترد).

- لا يعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولاً إلا بعد عمل المقاصة واعتمادها من رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على التحويل.

- يتم تقديم الأوراق والحصول على إذن دفع طلب الالتحاق مباشرة من إدارة شئون الطلاب بمبنى E.

وللتعرف على كليات وبرامج جامعة بنها الأهلية يرجي الدخول على موقع الجامعة على الرابط التالي: https://bnu.edu.eg