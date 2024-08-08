عودة الملاحة الجوية والنهرية فى بحيرة ناصر بأسوان

أسوان- صلاح المسن

عقب إستقرار فى الأحوال الجوية ، كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة الجهات للتعامل مع أى أحداث طارئة نتيجة للمتغيرات المناخية وتقلبات الطقس التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية .

ولفت محافظ أسوان، إلى أن الأجهزة المختصة قامت بإعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان الدولى ، ومطار أبو سمبل الدولى ، فضلاً عن إعادة حركة الملاحة النهرية فى مياه نهر النيل وبحيرة ناصر ، علاوة على إعادة فتح بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى ، مع التنبيه من خلال إدارة المرور على سائقى السيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير على هذه الطرق ، وأيضاً طريق أسوان / القاهرة الزراعى ، والطرق الداخلية للحفاظ على سلامة المواطنين من أى أضرار .

وقال المهندس سامى البربرى مدير منطقة مصر العليا بهيئة النقل النهرى بأنه نظراً لوجود تحسن فى الأحوال الجوية، فقد تم إستعادة النشاط الملاحى بصورة طبيعية داخل مجرى نهر النيل وبحيرة ناصر ، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الفنادق العائمة التى تتحرك من كوم أمبو بضرورة الإلتزام بالإبحار بالتتابع بداية من المرسى القبلى بمراسى المعبد ، ثم المرسى الذى يليه ، وهكذا بنظام متتابع قافلة إبحار ، وترك مسافة طولية أثناء الإبحار بين المركب والتى تليها لا يقل عن 150 متر ، وعدم التخطى فى الإبحار بالمسارات الضيقة ، وفى المنعطفات الحادة بنهر النيل .



